24.01.2025 (18:00)
Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении отработали навыки тактической медицины на полигоне Алагяз
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении в ходе занятия на полигоне Алагяз отработали приемы тактической медицины.
Военнослужащие под руководством санитарных инструкторов совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи и самопомощи при различных ранениях, порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых из «красной», «желтой» и «зеленой» зоны поля боя.
Особое внимание было уделено отработке навыков оказания медицинской помощи в условиях интенсивного огня противника с использованием индивидуальных и групповых средств медицинской защиты, а также подручных средств.
Тактико-специальное занятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки соединения с учетом опыта специальной военной операции в условиях, максимально приближенных к боевым.