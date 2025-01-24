24.01.2025 (18:00)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении отработали навыки тактической медицины на полигоне Алагяз

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении в ходе занятия на полигоне Алагяз отработали приемы тактической медицины.

Военнослужащие под руководством санитарных инструкторов совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи и самопомощи при различных ранениях, порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых из «красной», «желтой» и «зеленой» зоны поля боя.

Особое внимание было уделено отработке навыков оказания медицинской помощи в условиях интенсивного огня противника с использованием индивидуальных и групповых средств медицинской защиты, а также подручных средств.

Тактико-специальное занятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки соединения с учетом опыта специальной военной операции в условиях, максимально приближенных к боевым.

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