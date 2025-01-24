24.01.2025 (10:00)

Операторы FPV-дронов продолжают обучение в центре подготовки военнослужащих ЮВО в Краснодарском крае

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, продолжается обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), в том числе FPV-дронов.

Курс подготовки длится от нескольких недель до месяца: на первых занятиях личный состав изучает теорию и контроль беспилотника на симуляторе. Только после этого военнослужащих допускают до практических тренировок на полигоне.

Основная задача инструкторов – подготовить будущих операторов для выполнения реальных боевых задач. Для этого в учебном центре создана полноценная материальная база, включающая в себя учебные классы, ремонтные мастерские и специально оборудованные трассы для пилотирования дронов.

Как отмечает инструктор по БпЛА с позывным «Чиж», каждый оператор должен освоить навыки микроконтроля, чтобы иметь возможность поразить цель в любых условиях.

«Здесь на полигоне мы отрабатываем пикирование, микроконтроль. Для начала всегда нужен микроконтроль. Если у нас есть видео до земли, то мы можем к противнику в блиндаж залететь и отработать нормально», – отмечает «Чиж».

По завершении курса обучения военнослужащие сдают экзамены, после чего отправляются в свои воинские части для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Выбрал БпЛА, потому что подумал, что здесь я смогу показать свои способности, как-то ближе. Я когда еще учился, друзья пошли в армию, подписали контракт, ну и я следом за ними пошел. Защищать свою родину. Потому что это уже давно наша война», – заключает оператор FPV-дрона с позывным «Моряк».

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