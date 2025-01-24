24.01.2025 (16:00)

Специалисты РЭБ ВВО обезвредили беспилотную авиацию условного противника в Амурской области

В Амурской области с военнослужащими подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по защите военных объектов от беспилотной авиации условного противника.

По замыслу мероприятия, «неприятель» спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры, используя ударные беспилотные летательные аппараты.

Специалисты развернули комплексы РЭБ, на которых отработали задачи по обнаружению и противодействию ударной и разведывательной беспилотной авиации противника.

Кроме этого, военнослужащие провели сбор и анализ разведывательной информации на основе электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов, установили радиопомехи, тем самым нарушили систему связи полевых авианаводчиков. Также, в ходе тренировки были отработаны вопросы противодействия БПЛА квадрокоптерного типа.

Борьба с беспилотной авиацией основывается на анализе опыта современных вооруженных конфликтов и является актуальной темой при подготовке подразделений.

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