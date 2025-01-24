Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2025 (16:00)

Специалисты РЭБ ВВО обезвредили беспилотную авиацию условного противника в Амурской области

В Амурской области с военнослужащими подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по защите военных объектов от беспилотной авиации условного противника.

По замыслу мероприятия, «неприятель» спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры, используя ударные беспилотные летательные аппараты.

Специалисты развернули комплексы РЭБ,  на которых отработали задачи по обнаружению и противодействию ударной и разведывательной беспилотной авиации противника.

Кроме этого, военнослужащие провели сбор и анализ разведывательной информации на основе электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов, установили радиопомехи, тем самым нарушили систему связи полевых авианаводчиков. Также, в ходе тренировки были отработаны вопросы противодействия БПЛА квадрокоптерного типа.

Борьба с беспилотной авиацией основывается на анализе опыта современных вооруженных конфликтов и является актуальной темой при подготовке подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false