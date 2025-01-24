Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2025 (15:00)

В Амурской области, военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной боевой подготовки

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» в Амурской области, военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной боевой подготовки.

В ходе занятий военнослужащие обучаются владению различными видами оружия, вождению боевой техники, инженерной подготовке, организации связи, тактической медицине.

Под руководством инструкторов - участников специальной военной операции, военнослужащие учатся действовать как в обороне, так и в наступлении. Занятия проходят в специально оборудованных окопах и траншеях, а также на открытой  местности.

В целях совершенствования навыков владения стрелковым оружием, обучаемые проходят курс армейской тактической стрельбы, где выполняют упражнения из различных положений и в движении.

По завершении обучения личный состав проходит боевое слаживание, после чего отправляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false