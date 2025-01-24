24.01.2025 (15:00)
В Амурской области, военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной боевой подготовки
На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» в Амурской области, военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной боевой подготовки.
В ходе занятий военнослужащие обучаются владению различными видами оружия, вождению боевой техники, инженерной подготовке, организации связи, тактической медицине.
Под руководством инструкторов - участников специальной военной операции, военнослужащие учатся действовать как в обороне, так и в наступлении. Занятия проходят в специально оборудованных окопах и траншеях, а также на открытой местности.
В целях совершенствования навыков владения стрелковым оружием, обучаемые проходят курс армейской тактической стрельбы, где выполняют упражнения из различных положений и в движении.
По завершении обучения личный состав проходит боевое слаживание, после чего отправляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.