24.01.2025 (14:00)

На Сахалине минометчики армейского корпуса ВВО нанесли огневое поражение условному противнику из 120-мм миномётов

На Сахалине, на полигоне «Успеновский» минометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) нанесли огневое поражение условному противнику из 120-мм миномётов.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке операторы дронов выполнили разведку местности, где были обнаружены подразделения условного противника.

После проведения первого выстрела, военнослужащие произвели корректировку огня, и нанесли точный удар по условному противнику, уничтожив его командный пункт.

Согласно учебно-боевой задачи минометным расчетам было необходимо поразить цели на расстоянии до 2300 метров.

По результатам занятий военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрировали хороший уровень подготовки, успешно уничтожив назначенные цели.

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