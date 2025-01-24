24.01.2025 (14:00)
На Сахалине минометчики армейского корпуса ВВО нанесли огневое поражение условному противнику из 120-мм миномётов
На Сахалине, на полигоне «Успеновский» минометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) нанесли огневое поражение условному противнику из 120-мм миномётов.
В ходе проведения занятий по боевой подготовке операторы дронов выполнили разведку местности, где были обнаружены подразделения условного противника.
После проведения первого выстрела, военнослужащие произвели корректировку огня, и нанесли точный удар по условному противнику, уничтожив его командный пункт.
Согласно учебно-боевой задачи минометным расчетам было необходимо поразить цели на расстоянии до 2300 метров.
По результатам занятий военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрировали хороший уровень подготовки, успешно уничтожив назначенные цели.
Метки: