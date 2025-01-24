24.01.2025 (13:00)
Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО выполнили курс скоростной стрельбы из снайперских винтовок в Приморском крае
На полигоне Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие подразделения снайперов, заключившие первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, усовершенствовали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.
В частности, на полевых занятиях снайперы отработали навыки скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств.
Под руководством офицеров снайперы прошли спецкурс по скоростной стрельбе из снайперской винтовки Драгунова. Тренировки осуществлялись как одиночно, так и в составе снайперских пар.
Подготовка военнослужащих была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар.
Метки: