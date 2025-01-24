24.01.2025 (13:00)

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО выполнили курс скоростной стрельбы из снайперских винтовок в Приморском крае

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие подразделения снайперов, заключившие первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, усовершенствовали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.

В частности, на полевых занятиях снайперы отработали навыки скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств.

Под руководством офицеров снайперы прошли спецкурс по скоростной стрельбе из снайперской винтовки Драгунова. Тренировки осуществлялись как одиночно, так и в составе снайперских пар.

Подготовка военнослужащих была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар.

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