24.01.2025 (12:00)

В Еврейской автономной области состоится межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни»

В Еврейской автономной области (ЕАО) у подножия сопки Июнь-Корань 8 февраля состоится межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни».

Фестиваль посвящен 103-летию «Волочаевской операции», проведенной в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Фестиваль пройдет при поддержке командования Восточного Военного округа (ВВО), правительства ЕАО, администрации Смидовичского района, военно-исторического клуб «Амурский рубеж» и мемориально-музейного комплекса «Волочаевское сражение».

Участники мероприятия с достоверной точностью реконструируют историческое событие с применением стрелкового оружия того времени с использованием экипировки участников Волочаевского сражения.

Справочно:

Волочаевское сражение 1922 года стало главной переломной точкой в окончании Гражданской войны на Дальнем Востоке и в России. Волочаевское сражение развернулось на Приамурских землях площадью около 3000 гектаров в 55 км от города Хабаровска. В результате Волочаевской операции оборона войск Белоповстанческой армии была прорвана частями Народно-революционной армии, и 14 февраля без боя был взят Хабаровск. Стратегическая инициатива перешла к Народно-революционной армии, что создало условия для освобождения Приморья, а затем привело к окончательному разгрому сил белых на Дальнем Востоке.

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