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24.01.2025 (11:00)

Суровые морозы в Забайкалье не стали помехой для интенсивной боевой подготовки военнослужащих ВВО

Несмотря на суровые погодные условия, преобладающие в Забайкалье, во всех соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) занятия по боевой подготовке проходят согласно ранее утвержденным планам.

Личный состав совершенствует одиночную подготовку, идет слаживание подразделений в полевых условиях на полигонах «Борзя-Новая» и «Красный Яр». Занятия проводятся  в поле, где военнослужащие  изучают основы современного боя.

В условиях 30-градусных морозов идет  боевая учеба и в Окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск ВВО. При проведении занятий на полигонах обязательно развертываются пункты обогрева личного состава, где  военнослужащие получают дополнительное питание и горячий чай.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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