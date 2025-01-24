24.01.2025 (17:00)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО провели тренировку по управлению ракетными ударами в Забайкалье

С военнослужащими ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась тренировка по управлению ракетными ударами.

С поступлением задачи расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», совершили марш в позиционный район. При этом механики-водители закрепили навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 с маневрированием в ограниченном пространстве, а также преодолением естественных препятствий и условно зараженных участков местности, отражением нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Также, в полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке оборудования, выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин. В позиционном районе ракетчики выполнили занятие позиций с марша и развертывание техники.

В дальнейшем получив координаты объектов «противника», расчеты пусковых установок уничтожили командные пункты, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет. Кроме того, в ходе боевой работы ракетчики выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций.

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