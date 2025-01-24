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24.01.2025 (09:00)

Штурмовики группировки войск «Восток» продолжают вытеснять противника из Великой Новосёлки

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают вытеснять противника из Великой Новосёлки, взламывая его оборону.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление к центру населённого пункта, зачищая от противника квартал за кварталом.

Действия штурмовиков активно поддерживают расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов, методично уничтожают командные пункты, пункты временной дислокации, боепитания и управления беспилотной авиацией, а также пресекают разрозненные попытки военнослужащих ВСУ переправиться через реку в северной части Великой Новосёлки. 

Великая Новосёлка ввиду расположения на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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