24.01.2025 (09:00)

Штурмовики группировки войск «Восток» продолжают вытеснять противника из Великой Новосёлки



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Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают вытеснять противника из Великой Новосёлки, взламывая его оборону.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление к центру населённого пункта, зачищая от противника квартал за кварталом.

Действия штурмовиков активно поддерживают расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов, методично уничтожают командные пункты, пункты временной дислокации, боепитания и управления беспилотной авиацией, а также пресекают разрозненные попытки военнослужащих ВСУ переправиться через реку в северной части Великой Новосёлки.

Великая Новосёлка ввиду расположения на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

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