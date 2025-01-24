24.01.2025 (08:30)

Подразделение военной полиции «Южной» группировки войск ликвидировало схрон с оружием ВСУ в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделение военной полиции «Южной» группировки войск ликвидировало схрон с оружием ВСУ в ДНР

В ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками военной полиции «Южной» группировки войск на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, был обнаружен и ликвидирован схрон ВСУ с оружием и боеприпасами.

В рамках оперативных мероприятий в одном из заброшенных частных домов был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими националистами в ходе торопливого отступления. Военные полицейские своевременно среагировали и изъяли из тайника оружие и боеприпасы, предварительно оцепив территорию опасной зоны.

«В первую очередь территория проверяется на наличие мин ловушек и растяжек, так как показывает практика ВСУ при отступлении очень часто оставляют такие сюрпризы. В данный момент ничего подобного обнаружено не было, так как ВСУ перед отступлением торопились и не успели ничего поставить. Сейчас после осмотра территории будем принимать решение по обнаруженным боеприпасам.», - рассказал сапер с позывным «Клим».

За время боевой работы саперам приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства. Специалисты при помощи современных миноискателей проводят инженерную разведку местности и оценивают обстановку, после чего группа разминирования приступает к очистке районов от взрывоопасных предметов.

«При осмотре данной территории было выявлено вооружение следующего типа – РСЗО «Град» уменьшенного типа в количестве более пятнадцати единиц, а также большое количество взрывателей к ним. Гранаты, несколько ящиков, такие как РГД-5 оборонительные и наступательные Ф-1. Также патроны калибра 5.45мм. При дальнейшем осмотре инженерно-саперной роты будет принято решение о ликвидации на месте или применению по назначению.», - рассказал инспектор военной полиции с позывным «Чип».

В связи с высокой опасностью применения противником различных ударных дронов и разведывательных БпЛА, военнослужащие уделяют особое внимание воздушному наблюдению. Для этого в районе проведения работ постоянно дежурят группы противодействия БпЛА со специальными средствами обнаружения и поражения.

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