24.01.2025 (08:00)
В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности
В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке проходят занятия и тренировки по боевой готовности.
Мероприятие проходит в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие отрабатывают действия в составе подразделений, а на втором в составе соединений и воинских частей.
В ходе проведения учений, были выполнены мероприятия по приведению эскадрильи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95мс в боевую готовность «полная», с привлечением подразделений обеспечения.
Перед лётными экипажами стояли задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработка полетных заданий по маршруту в сложных метеорологических условиях с оттачиванием мастерства пилотирования при возникновении различных нештатных ситуаций.
Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.