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24.01.2025 (08:00)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности

Фото Видео

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке проходят занятия и тренировки по боевой готовности.

Мероприятие проходит в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие отрабатывают действия в составе подразделений, а на втором в составе соединений и воинских частей.

В ходе проведения учений, были выполнены мероприятия по приведению эскадрильи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95мс в боевую готовность «полная», с привлечением подразделений обеспечения.

Перед лётными экипажами стояли задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработка полетных заданий по маршруту в сложных метеорологических условиях с оттачиванием мастерства пилотирования при возникновении различных нештатных ситуаций.

Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация , Боевая подготовка
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