24.01.2025 (08:00)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке проходят занятия и тренировки по боевой готовности.

Мероприятие проходит в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие отрабатывают действия в составе подразделений, а на втором в составе соединений и воинских частей.

В ходе проведения учений, были выполнены мероприятия по приведению эскадрильи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95мс в боевую готовность «полная», с привлечением подразделений обеспечения.

Перед лётными экипажами стояли задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработка полетных заданий по маршруту в сложных метеорологических условиях с оттачиванием мастерства пилотирования при возникновении различных нештатных ситуаций.

Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице