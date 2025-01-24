24.01.2025 (07:30)

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Гибка-С» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Гибка-С» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» обеспечивает прикрытие действий подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе несения боевого дежурства расчёт машины разведки зенитного взвода ЗРК «Гибка-С» сопровождает и прикрывает действия подразделений российских войск от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В случае обнаружения беспилотника противника, машина разведки передает целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчёт боевой машины приступает к наведению на воздушную цель. После захода беспилотника в зону действия пуска, зенитчики выполняют пуск ракетой комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожают вражеский БпЛА на расстоянии до 10 км.

После эффективного уничтожения дрона расчёт продолжает несение боевого дежурства, обеспечивая прикрытие действий подразделений группировки.

ЗРК «Гибка-С» предназначен для противодействия современным средствам воздушного нападения, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» и оснащён средствами разведки и автоматизированной системой управления.

Возможности комплекса позволяют вести круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне и управлять пусками ракет в режиме реального времени.

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