24.01.2025 (07:30)
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Гибка-С» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО
Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» обеспечивает прикрытие действий подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе несения боевого дежурства расчёт машины разведки зенитного взвода ЗРК «Гибка-С» сопровождает и прикрывает действия подразделений российских войск от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
В случае обнаружения беспилотника противника, машина разведки передает целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчёт боевой машины приступает к наведению на воздушную цель. После захода беспилотника в зону действия пуска, зенитчики выполняют пуск ракетой комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожают вражеский БпЛА на расстоянии до 10 км.
После эффективного уничтожения дрона расчёт продолжает несение боевого дежурства, обеспечивая прикрытие действий подразделений группировки.
ЗРК «Гибка-С» предназначен для противодействия современным средствам воздушного нападения, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» и оснащён средствами разведки и автоматизированной системой управления.
Возможности комплекса позволяют вести круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне и управлять пусками ракет в режиме реального времени.