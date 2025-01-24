24.01.2025 (07:00)

Расчет ЗРК Тор-М2 группировки войск «Днепр» поразил крылатые ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК Тор-М2 группировки войск «Днепр» поразил крылатые ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М2 группировки войск «Днепр» сбил группу натовских крылатых ракет ВСУ в небе над Запорожской областью.

В ходе боевого дежурства экипаж обнаружил группу воздушных целей, находящуюся в воздушном пространстве в зоне ответственности. После доклада на командный пункт было получено указание на ее уничтожение.

«Я с первых дней на СВО, с 24 февраля. Работаем по беспилотным летательным аппаратам, по противорадиолокационным ракетам. Вот на днях сбили тактические крылатые ракеты. Бывают ракеты, которые называются «болванка». Они запускают на высоте 2,5 тысячи. Они ничего не несут, они просто летят в никуда, бывает еще запускают воздушные шары на высоте пять тысяч, четыре тысячи высота просто, чтобы отвлечь наше ПВО, чтобы разрядить боевые машины. Все это мы контролируем, потому что мы понимаем, что на пять тысяч это очень высоко. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята на 27 километрах успели доложить на КП. Была команда сразу уничтожить, отработали на дальности 14. Цель поражена, всё, отработали. К примеру, Storm Shadow это крылатая ракета, которая летит очень низко, которая летит по заданным целям, для нашего ЗРК это лёгкая добыча.

Атакамс, конечно, может даже взять наш ЗРК, который поражает цели на высоте от 10 метров до 12 тысяч метров. Поэтому, если будет ракета, то, соответственно, мы ее уничтожим.

Работаем в системе. У нас здесь не одна машина. Прикрываем, выполняем задачи боевые. Летают беспилотные летательные аппараты, такие как носители Switchblade 600 типа Raybird.

Такие беспилотные летательные аппараты, как ШАРК, они наводят Химорс. Уничтожено было более восьми Шарков. Это две батареи ВСУ. Через Запорожскую область летят на Бердянск, Ейск и дальше Краснодарский край, Крымский мост, соответственно, также запускают на север Крыма.

Экипаж составляет у нас три человека. Мы с первых дней на СВО, так сказать, у нас уже своя маленькая семья. Все проблемы решаем вместе. В отпуск ходим вместе, работаем также все вместе. Ну, конечно, мы понимаем, что за нашими спинами мирные жители. Соответственно, работаем тщательно, оперативно», - рассказал о своей работе начальник расчета с позывным «Курск».

Зенитно-ракетные комплексы группировки войск «Днепр» прикрывают и объекты критически важной гражданской инфраструктуры. Под их защитой электростанции, порты, мосты и целые города.

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