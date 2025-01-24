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24.01.2025 (06:30)

Расчеты кочующих орудий артиллеристов-десантников из Улан-Удэ уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Артиллеристы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Бурятии продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ, оказывая поддержку штурмовым подразделениям ВДВ, выдавливающих противника из курского приграничья.

С помощью беспилотного летательного аппарата разведчики обнаружили в полуразрушенном здании оборудованный опорный пункт с пехотой ВСУ.

Для его уничтожения было принято решение применить расчет «кочующего» 122-мм орудия Д-30 гаубичного артиллерийского дивизиона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ.

С получением команды на боевую работу, расчет гаубицы оперативно выдвинулся в указанный район, развернулся на огневой позиции и приготовился к боевой работе.

После получения координат целей, командир гаубичной артиллерийской батареи вычислил исходные данные для стрельбы и передал их на орудие. Беглым огнём с корректировкой артиллеристы ВДВ выполнили огневую задачу, уничтожив опорный пункт ВСУ.

Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают высокую степень поражения и безопасность личного состава артиллерийского подразделения ВДВ.

В ходе боевой работы, расчёты, по возможности, сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить её.

Артиллеристы-десантники регулярно поддерживают штурмовые группы ВДВ, осуществляя артиллерийскую подготовку и артиллерийскую поддержку штурмующих подразделений десантников.

После завершения боевой работы расчет оперативно замаскировал огневую позицию и убыл в укрытие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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