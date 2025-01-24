24.01.2025 (06:00)

Экипаж ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБ- группировки «Север» уничтожил позиции и живую силу ВСУ на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБ- группировки «Север» уничтожил позиции и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Подразделения войск РХБ защиты группировки «Север» в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» оказывают поддержку действий штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой боевиков ВСУ.

Контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» армейского корпуса группировки войск «Север» нанес огневое поражение скоплению боевиков ВСУ на Харьковском направлении СВО.

Благодаря данным разведки и координатам, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), все цели были уничтожены.

Как только личный состав получил команду об обнаружении противника, бойцы выдвинулись на огневую позицию. Современное технологическое оснащение машины и боевой опыт экипажа позволили быстро провести боевое развертывание и привязаться к местности. Затем экипаж нанес серию ударов термобарическими снарядами по противнику. Как говорят сами огнемётчики, в экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз всё перепроверить перед выездом.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании по целям в заданном районе.

Подразделения БпЛА постоянно работают вместе с экипажами ТОС-2. Это взаимодействие позволяет оперативно вносить корректировки цели, вести объективный контроль успешного выполнения боевой задачи.

Когда термобарический снаряд попадает в цель, формируется облако горючей смеси, затекает во все трещины в земле, углубления, укрытия. Она воспламеняется и выжигает весь кислород. Кроме этого там образуется область пониженного давления, так что даже те, кто при детонации не пострадал, получают очень серьезные травмы внутренних органов, так называемые баротравмы, так что защита в этой ситуации не поможет.

Мощная, проходимая подвеска, бронированная кабина, антидроновые сетки, чудовищная мощь пакета - установка мобильная и смертоносная. Тяжелые огнемётные системы относятся к войскам радиационной химической и биологической защиты. В данный момент в зоне проведения СВО они работают по запросу штурмовых подразделений.

Разведка с помощью БпЛА обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения пехоты группировки войск «Север».

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