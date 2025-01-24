24.01.2025 (05:30)
Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.
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