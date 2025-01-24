24.01.2025 (05:00)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили боевую бронированную технику, опорные пункты и скопление живой силы ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили боевую бронированную технику, опорные пункты и скопление живой силы ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО «Град» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую бронированную технику, опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты целей, расчеты «Градов» в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 км.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

«Этот расчет очень опытный. Ребята навели все четко, цели были поражены успешно», - отметил старший офицер реактивной батареи с позывным «Борода».

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

Старший офицер реактивной батареи самоходного артиллерийского полка общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Борода» за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции был награжден государственной наградой – знаком отличия ордена Святого Георгия – «Георгиевским крестом» четвертой степени.

В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции расчётом РСЗО «Град» под командованием «Бороды» была организована огневая поддержка штурмовых групп, что позволило успешно шаг за шагом продвинуться вперед и захватить опорные пункты ВСУ.

РСЗО «Град» – мощная система. Она представляет серьёзную опасность для ВСУ, ведь наносит удары, в том числе, по укреплённым пунктам противника.

А ещё установку используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают идти вперёд. Их прикрытие обеспечивают, в том числе, РСЗО «Град».

Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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