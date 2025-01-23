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23.01.2025 (21:30)

В мотострелковом соединении ЦВО проведена тренировка по антитеррору в Самарской области

В мотострелковом соединении Центрального военного округа проведена тренировка по противодействию терроризму в Самарской области.

В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану военных объектов. Условный противник начал штурм складов, огневые группы под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 блокировали его и сосредоточенным огнем из автоматов АК-74 и пулеметов ПКП уничтожили. При выполнении задач использовались имитационные средства.

В практических действиях приняли участие около 30 военнослужащих и 5 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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