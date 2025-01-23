23.01.2025 (21:00)

Разведчики ЦВО отработали уничтожение условного противника в ходе занятий по боевой подготовке в Кемеровской области

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, отработали комплекс учебно-боевых задач на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

В ходе занятия по боевой подготовке военнослужащими были изучены принципы ведения разведки и обнаружения «противника» в заданном районе поиска. Разведчики, используя беспилотные летательные аппараты, отработали задачи по обнаружению цели в различных условиях местности, её сопровождению и наведению огня артиллерии на обнаруженный объект. Также разведчики отработали действия в составе малых огневых групп, незаметное передвижение в условиях лесистой местности, маскировку и сопровождение разведгруппы операторами беспилотников.

В ходе занятия военнослужащие выполнили огневые задачи по поражению мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника на дистанции до 800 м, а также отработали выполнение нормативов по эвакуации условно раненого военнослужащего.

Всего в занятиях приняло участие более 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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