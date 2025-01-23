23.01.2025 (20:30)

Российские разведчики отработали поиск и ликвидацию условного противника в горах Таджикистана

Подразделение разведки 201-й военной базы, в ходе комплексных занятий по огневой подготовке отработали ведение разведывательных действий и уничтожение живой силы и бронетехники «противника» на полигоне Ляур в Республике Таджикистан.

С помощью беспилотников коптерного типа военнослужащие выполнили поиск условного противника, выявив его место расположения, численность и состав. После чего, разведчики отработали скрытное перемещение в тыл условного противника и его уничтожение. При выполнении огневых задач, разведгруппы отработали приемы армейской тактической стрельбы, штурм захваченного здания и зачистку траншей, пулеметчики выполнили прикрытие наступающих малых боевых групп, а гранатометные расчеты – уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника огнем из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

В завершении занятия военнослужащие отработали оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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