23.01.2025 (19:30)

В воинских частях Ленинградского военного округа продолжается работа по получению электронных удостоверений ветеранов боевых действий

Порядка 22 тысяч военнослужащих Ленинградского военного округа, имеющие статус ветерана боевых действий, получили электронное удостоверение ВБД «СВОи».

Военнослужащие могут получить электронное удостоверение через отделения банков, в военно-социальном центре, военных госпиталях, а также обратиться к командованию своей воинской части.

Электронное удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Оно позволяет в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банка и скидки его партнеров.

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