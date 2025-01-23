Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2025 (19:30)

В воинских частях Ленинградского военного округа продолжается работа по получению электронных удостоверений ветеранов боевых действий

Порядка 22 тысяч военнослужащих Ленинградского военного округа, имеющие статус ветерана боевых действий, получили электронное удостоверение ВБД «СВОи».  

Военнослужащие могут получить электронное удостоверение через отделения банков, в военно-социальном центре, военных госпиталях, а также обратиться к командованию своей воинской части.

Электронное удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Оно позволяет в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банка и скидки его партнеров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальная защита , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false