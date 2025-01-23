23.01.2025 (16:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда

Незабываемый день истории города-героя – День прорыва блокады Ленинграда, установленный Законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года №555-78, в Михайловской военной артиллерийской академии отметили мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание курсантов и укрепление знаний об истории города-героя Ленинграда.

В подразделениях состоялся просмотр четырёх фильмов художественной киноэпопеи «Блокада», снятой по одноимённому роману Александра Чаковского.

Офицеры провели с курсантами беседы на тему: «Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда 12-30 января 1943 года».

Первокурсникам артиллерийского факультета о наступательной операции советских войск рассказал заведующий музеем истории академии. Затем состоялась экскурсия по музею. В ходе, которой заведующий музеем отметил, что 18 января 1943 года произошло ещё одно знаковое событие для артиллерии. Командующий артиллерией Красной армии генерал-полковник артиллерии Николай Николаевич Воронов после введения в январе 1943 году дополнительных воинских званий 18 января 1943 года стал маршалом артиллерии – первым маршалом рода войск. Экскурсовод в дополнение подчеркнул, что Н.Н. Воронов руководил академией с 1953 по 1958 годы, но уже в звании главного маршала артиллерии, присвоенного ему в феврале 1944 года. Особенно заинтересовал курсантов экспонат – копия первой страницы газеты «Ленинградская правда» за 19 января 1943 года с информацией о событиях операции «Искра».

Будущие офицеры посетили Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На них произвела большое впечатление история создания и возрождения музея, его экспозиции, передающие атмосферу легендарных дней.

Фундаментальная библиотека академии вниманию читателей представила выставку литературы, где значимое место заняли издания, посвященные генерал-полковнику Л.А. Говорову – воспитаннику академии, начальнику академии в 1941 году, командовавшему группой войск Ленинградского фронта во время наступательной операции, в ходе которой кольцо блокады Ленинграда было разорвано.

Командование академии уделяет большое внимание обогащению курсантов знаниями о сражениях Великой Отечественной войны, воспитанию уважения к стойкости и мужеству поколения победителей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице