23.01.2025 (18:30)

На полигоне Ленинградского военного округа продолжаются занятия по подготовке младших специалистов

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли занятия по подготовке младших специалистов для мотострелковых, разведывательных и штурмовых подразделений.

Под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции, военнослужащие совершенствовали навыки применения автоматического станкового гранатомета АГС-17, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес».

Помимо огневой подготовки для бойцов были организованы учебные места по оказанию первой самостоятельной и взаимной помощи при различных ранениях. Кроме того, были отработаны действия подразделения при перемещении по открытой и лесной местности. Большое внимание инструкторы обращают на умение преодолевать минно-взрывных заграждений.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.

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