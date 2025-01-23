23.01.2025 (17:30)

С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся ежедневные учения по борьбе за живучесть

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота полным ходом идут тренировки по борьбе за живучесть корабля на специальном тренажере.

На Балтийском флоте продолжается интенсивная работа по совершенствованию профессиональной выучки и воинского мастерства, реализации планов боевой подготовки. Экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения отрабатывают и сдают курсовые задачи, являющиеся составной частью программы подготовки корабельных сил флота к действиям по предназначению.

При отработке К-1 в условиях базы принимаются специальные задачи от боевых частей, проводятся занятия, тренировки, подготовительные и зачётные учения по вопросам боевой и повседневной организации, охраны и обороны, ведения борьбы за живучесть, выполнения нормативов, действий по расписаниям и подготовки к походу.

Одним из важнейших элементов курсовых задач является подготовка к борьбе за живучесть как в базе, так и в море. Цель и содержание данного направления боевой учёбы одинаковы для всех кораблей, независимо от класса, ранга и предназначения.

Моряки поочередно, в соответствии с планом, отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Моряки Балтийского флота принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе — в соответствии с требованиями руководящих документов. Занятия проводятся ежедневно. За прошлый год проведено порядка 200 тренировок экипажей кораблей и 245 тренировок аварийных партий, в которых участвовали более 14 тысяч человек. Это подтверждает, насколько серьёзно на кораблях и судах Балтийского флота относятся к вопросам борьбы за живучесть.

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