23.01.2025 (15:30)

Свыше 300 военнослужащих БФ выполняют боевые стрельбы в Калининградской области

Военнослужащие корабельных соединений Балтийского флота выполняют нормативы по огневой подготовке с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия в Калининградской области.

Свыше 300 военнослужащих выполняют тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения, средств разведки и военной техники.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащие подразделений выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия автоматов АК-74М, АКС-74У, АК-12, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов «Корд», гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также применяют современные средства связи и навигации для координации действий.

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