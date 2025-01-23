23.01.2025 (14:30)

Юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием в Томской области

Юнармейцы поздравили с днем рождения участницу Великой Отечественной войны Лидию Федоровну Варданян из поселка Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Лидии Федоровне исполнился 101 год.

Школьники пожелали Лидии Федоровне крепкого здоровья, благополучия, а также поблагодарили ветерана за мужество и героизм, проявленные в годы войны.

Лидия Федоровна поделилась воспоминаниями о своей юности и решении отправится на фронт, о службе в годы войны: «Ходила в школу, вступила в комсомол, а в 1941 началась война. Фронт продвигался быстро, на нашей станции стояли «Катюши», горизонт горел. Линия фронта проходила чуть в стороне. Молодые комсомольцы собрались вместе и решили отстаивать свою землю. Наши войска отступали. За ними потянулось и население. Паника была страшная. Двигались в основном ночью. Запомнилось: ночь, рев многих людей, стон. Когда бомбили фашистские самолеты, хотелось бежать и спрятаться в любую ямку или трещину на земле, какую-то канавку и лежать, не шевелясь – только бы не убило. Немцы оккупировали всё, но уходя, мы надеялись вернуться. Так я и оказалась на передовой. В период войны особенно запомнилось освобождение Смоленска. Немцы, отступая взорвали все мосты через Днепр и, чтобы двигаться дальше, создавали переправы. Эти переправы бомбили постоянно. Очень много девчат погибло тогда. Потом фронт продвинулся дальше и стало немного легче».

Также ветеран поблагодарила молодых людей за внимание, пожелала им высоких достижений в учебе, быть достойными гражданами страны.

Справочно:

Лидия Фёдоровна родилась 22 января 1924 года в селе Волово Курской области. Родители умерли рано: когда Лиде было 4 года, умер папа и через 8 лет – мама. Воспитывали Лидию шесть сестер. Ходила в школу, вступила в комсомол, а в 1941 началась война. Лидия Федоровна попала в Отельную Добровольную женскую стрелковую бригаду. Прошла бучение военному делу, а потом отправилась на передовую. Воевала с 1942 года по ноябрь 1945 года в 132 стрелковой дивизии 712 стрелкового полка. Принимала участие в боях за освобождение Смоленска. Войну Лидия Федоровна закончила в звании младшего сержанта. Награждена юбилейными медалями.

После окончания войны вышла замуж. Сначала жили с мужем в Грузии, в Батуми, затем перевели на Украину, а после – в Сибирь, где выросли дети и растут внуки. Работала заведующей детским садом.

Сегодня Лидия Фёдоровна живет вместе с сыном в п. Клюквинка. Она - последний в Верхнекетском районе участник Великой Отечественной войны.

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