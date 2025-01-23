23.01.2025 (13:30)

Воспитанники ЕкСВУ посетили спектакль «Почтальон»

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) посетили спектакль «Почтальон» по пьесе Андрея Евстафьева «Почтальон и море». Театральная постановка состоялась на сцене Дома культуры железнодорожников.

Пьеса начинается с эпизода, в котором начальник почтового отделения выдаёт почтальону 147 писем. Их необходимо доставить на остров, на котором остались только женщины, дети и старики. Все они ждут вестей от своих родных с фронта. Но сложность для почтальона заключается в том, что во всех этих конвертах одни похоронные сообщения. Постановка не только рассказывает о работе почтальона во время войны, но и раскрывает понятие нравственного выбора, заставляет задуматься о сложности и многогранности человеческой личности.

Спектакль не оставил равнодушными ни одного из суворовцев. По окончанию мероприятия и возвращению в училище воспитанники обсудили постановку, поделились своими эмоциями и впечатлениями. Командование ЕкСВУ уделяет большое внимание организации культурного досуга суворовцев, для детей на регулярной основе организуются посещение спектаклей, музей и других культурных учреждений региона.

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