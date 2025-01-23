23.01.2025 (12:30)
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Татарстане
Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий в Республике Татарстан.
В ходе акции автоинспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.
Всего было проверено около 50 единиц военной техники, в том числе современные КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и другие машины.
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