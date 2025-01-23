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23.01.2025 (11:30)

Мотострелки ЦВО уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на полигоне в Кузбассе

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практических занятий на полигоне в Кемеровской области уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника из вооружения БМП-2.

Военнослужащие выполняли практические стрельбы из штатного вооружения боевой машины пехоты БМП-2 по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дальности до 1 500 метров. Кроме этого, в ходе проведения занятий военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, загрузке неполного боекомплекта БМП-2, снаряжению магазинов и лент.

Также военнослужащие отработали навыки маскировки позиции, определения дальности до цели и ведения огня по движущимся мишеням.

Всего на занятиях были задействованы более 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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