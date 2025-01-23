23.01.2025 (09:00)

Подразделения группировки войск «Центр» произвели зачистку прилегающей территории в ходе освобождения населенного пункта Соленое Донецкой Народной Республики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения группировки войск «Центр» произвели зачистку прилегающей территории в ходе освобождения населенного пункта Соленое Донецкой Народной Республики

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают громить украинских боевиков освобождая земли Донбасса.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.

После штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций и освободили оккупированный населенный пункт.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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