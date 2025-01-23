23.01.2025 (09:00)
Подразделения группировки войск «Центр» произвели зачистку прилегающей территории в ходе освобождения населенного пункта Соленое Донецкой Народной Республики
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают громить украинских боевиков освобождая земли Донбасса.
В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.
После штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций и освободили оккупированный населенный пункт.
Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.