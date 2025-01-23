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23.01.2025 (09:00)

Подразделения группировки войск «Центр» произвели зачистку прилегающей территории в ходе освобождения населенного пункта Соленое Донецкой Народной Республики

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают громить украинских боевиков освобождая земли Донбасса.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.

После штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций и освободили оккупированный населенный пункт.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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