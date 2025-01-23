23.01.2025 (11:30)
Жители Ржева собрали и передали военнослужащим-участникам СВО дополнительное имущество
Во Ржеве (Тверская область) у Оковецкого кафедрального собора состоялась торжественная передача военнослужащим-участникам СВО собранного дополнительного имущества.
В его состав вошли два квадроцикла, прицепы, теплоизолирующая ткань для защиты от тепловизора, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания и многое другое.
Помощь в приобретении техники оказал ржевский клуб квадроциклистов. Также подключились добровольцы, жители города, учащиеся школ, Ржевская Епархия.