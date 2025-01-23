23.01.2025 (22:00)

Курсанты ТОВВМУ имени С.О. Макарова принимают участие в навигационном конкурсе в Санкт-Петербурге

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова в преддверии Дня штурмана участвуют в навигационном конкурсе среди учащихся учебных заведений Военно-Морского Флота.

Конкурс проходит в период с 22 по 25 января 2025 года в городе Санкт-Петербурге.

Команда в составе 5 курсантов из Владивостока продемонстрирует свои знания в теоретической подготовке и навыки в решении комплексной практической задачи. Им предстоит выполнить задания по предварительной прокладке на морских навигационных картах, провести гидрометеорологические наблюдения, исполнить навигационные прокладки с ведением навигационного журнала на тренажере «Регель», решить задачи тактического маневрирования и выполнить астронавигационные расчеты.

Победителей навигационного конкурса определит экспертная комиссия Главкомата Военно-Морского Флота.

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