23.01.2025 (22:00)
Курсанты ТОВВМУ имени С.О. Макарова принимают участие в навигационном конкурсе в Санкт-Петербурге
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова в преддверии Дня штурмана участвуют в навигационном конкурсе среди учащихся учебных заведений Военно-Морского Флота.
Конкурс проходит в период с 22 по 25 января 2025 года в городе Санкт-Петербурге.
Команда в составе 5 курсантов из Владивостока продемонстрирует свои знания в теоретической подготовке и навыки в решении комплексной практической задачи. Им предстоит выполнить задания по предварительной прокладке на морских навигационных картах, провести гидрометеорологические наблюдения, исполнить навигационные прокладки с ведением навигационного журнала на тренажере «Регель», решить задачи тактического маневрирования и выполнить астронавигационные расчеты.
Победителей навигационного конкурса определит экспертная комиссия Главкомата Военно-Морского Флота.