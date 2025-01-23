Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2025 (22:00)

Курсанты ТОВВМУ имени С.О. Макарова принимают участие в навигационном конкурсе в Санкт-Петербурге

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова в преддверии Дня штурмана участвуют в навигационном конкурсе среди учащихся учебных заведений Военно-Морского Флота.

Конкурс проходит в период с 22 по 25 января 2025 года в городе Санкт-Петербурге.

Команда в составе 5 курсантов из Владивостока продемонстрирует свои знания в теоретической подготовке и навыки в решении комплексной практической задачи. Им предстоит выполнить задания по предварительной прокладке на морских навигационных картах, провести гидрометеорологические наблюдения, исполнить навигационные прокладки с ведением навигационного журнала на тренажере «Регель», решить задачи тактического маневрирования и выполнить астронавигационные расчеты.

Победителей навигационного конкурса определит экспертная комиссия Главкомата Военно-Морского Флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false