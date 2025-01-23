23.01.2025 (20:00)

Связисты ЮВО провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи в Ростовской области

Военнослужащие соединения связи Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, обеспечили устойчивую и непрерывную связь с командованием общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей в ходе тренировки.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки военные связисты организовали систему управления подразделениями соединения, сеансы закрытой видеоконференцсвязи, электронный обмен данными для обеспечения непрерывного управления в условиях радиоподавления.

В полевых условиях военнослужащие отработали развертывание подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования и специальной аппаратуры. В тренировке были задействованы радиорелейные и спутниковые станции связи на базе автомобилей КамАЗ и Урал, унифицированные радиостанции на базе бронетранспортеров и другие модернизированные аппаратные.

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

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