23.01.2025 (19:00)

Специалисты ЖКС Ставрополья проводят отопительный период в штатном режиме

Специалистами жилищно-коммунальной службы Ставропольского филиала ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы инженерных коммуникаций, электросетевого хозяйства и объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства,

С целью надежной работоспособности всех систем жизнеобеспечения объектов Минобороны России и готовности к работе в зимних условиях в жилищно-коммунальной службе проведена работа по обеспечению теплогенерирующих объектов необходимым запасом топлива. Заключены договоры на поставку всех видов топлива, использующегося на котельных, создан необходимый резервный запас.

Руководители и специалисты жилищно-коммунальной службы принимают все необходимые меры, способствующие успешному прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов на эксплуатируемых коммунальных объектах.

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