23.01.2025 (23:00)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении выполнили нормативы по РХБ защите на высокогорном полигоне Алагяз

На военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, прошел единый день радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Военнослужащие выполнили мероприятия повседневной деятельности в обстановке условного применения противником оружия массового поражения.

На тренировках по РХБ защите на высокогорном полигоне Алагяз личный состав выполнил нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, преодолевал условно зараженные участки местности, совершенствовал навыки применения приборов РХБ разведки.

Основная цель проведения единого дня РХБ защиты — тренировать личный состав умелым действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствовать навыки работы с приборами радиационной и химической разведки, проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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