23.01.2025 (18:00)
Военнослужащие ЮВО в Дагестане провели занятие по вождению в условиях высокогорья
В мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном в Республике Дагестан, прошло занятие по вождению автомобильной и гусеничной техники, в условиях высокогорья.
К занятиям было привлечено более 30 водителей, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях высокогорной местности.
В ходе практической тренировки по вождению, военнослужащие соединения отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.
Особое внимание руководитель занятия нацелил на выполнение требований безопасности. Цели занятия были достигнуты в полном объёме.
Занятия по вождению прошли на автодроме соединения и носили плановый характер.