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23.01.2025 (18:00)

Военнослужащие ЮВО в Дагестане провели занятие по вождению в условиях высокогорья

В мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном  в Республике Дагестан, прошло занятие по вождению автомобильной и гусеничной техники, в условиях высокогорья.

К занятиям было привлечено более 30 водителей, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях высокогорной местности.

В ходе практической тренировки по вождению, военнослужащие соединения отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Особое внимание руководитель занятия нацелил на выполнение требований безопасности. Цели занятия были достигнуты в полном объёме.

Занятия по вождению прошли на автодроме соединения  и носили плановый характер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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