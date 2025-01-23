23.01.2025 (12:00)

В Хабаровске открыли районный пункт отбора на военную службу по контракту

В целях упрощения процедуры поступления на военную службу по контракту в Хабаровске открыт пункт отбора в Комитете по управлению Индустриальным районом.

Расположение пункта отбора в здании администрации района позволяет специалистам курировать всех участников СВО и их семьи, а также оперативно предоставлять консультации по всем вопросам.

Помимо военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в пунктах отбора работают специалисты мэрии, которые заполняют социальные паспорта и информируют о мерах поддержки для участников СВО.

Вместе с пунктом отбора открыт кабинет для размещения продукции, которую предприятия и волонтеры района изготавливают для поддержки участников СВО.

Пункт отбора расположен адресу: город Хабаровск, улица Краснореченская, дом 87, корпус 1, кабинет 34. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.

Также аналогичные пункты отбора функционируют в Центральном и Краснофлотском районах города.

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