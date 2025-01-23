23.01.2025 (17:00)

Военнослужащие ВВО отработали штурм позиций противника на полигоне в Приморском крае

В Приморском крае военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, отработали тактику штурма позиций противника и отражения контратаки.

При отработке практических задач, штурмовые группы ведением комбинированного огня из нескольких видов оружия вывели из строя большую часть сил наступающего подразделения «противника». После успешного выполнения огневых задач личный состав под прикрытием выдвинулся в район вражеского опорного пункта.

Учебный бой велся с применением автоматов и пулеметов Калашникова, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

При проведении занятий особое внимание уделялось применению эффективных тактических действий в составе подразделений, умелому применению вооружения и военной техники, с целью оперативного выполнения поставленных задач.

Все занятия по боевой подготовке проводятся под руководством офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

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