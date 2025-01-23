23.01.2025 (11:00)

В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра ВВО осваивают танковые тренажеры

В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО), обучающиеся по специальности «механик-водитель», приступили к занятиям на современных компьютерных тренажерах танков Т-80.

Перед практическим вождением, курсанты проходят курс подготовки на тренажерах. На них обучаемые преодолевают водные преграды, маршруты с ограниченными проходами на подъемах, спусках и косогорах в виртуальном пространстве, осваивают органы управления.

Тренажер в точности повторяет место механика-водителя в боевом танке. Он обладает динамической платформой, что позволяет усилить эффект погружения в процесс управления.

Программное обеспечение тренажеров формирует виртуальное боевое пространство с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Благодаря возможностям тренажеров инструкторы фиксируют ошибки обучаемых, моделируют обстановку.

Руководители занятий отмечают, что после прохождения данного курса подготовки, военнослужащие уверенно управляют боевым танком в ходе тренировок по практическому вождению.

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