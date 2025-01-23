23.01.2025 (16:00)

В Хабаровском крае на полигоне ВВО «Князе-Волконский» военнослужащие осваивают упражнения армейской тактической стрельбы

В Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа «Князе-Волконский» военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, заключившие первые контракты с минобороны России, обучаются упражнениям армейской тактической стрельбы (АТС).

Под руководством опытных инструкторов на войсковом стрельбище полигона военнослужащие выполняют нормативы по огневой подготовке.

Перед началом зимнего периода обучения были подготовлены специальные площадки для выполнения нормативов по АТС, которые имитируют стены и строения.

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия. Стрельба ведется из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Такие занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

Отмечается, что для подготовки военнослужащих мотострелковых подразделений внедряются методики, которые применяются в ходе проведения спецоперации.

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