23.01.2025 (10:00)

На полигонах ВВО в Забайкалье военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из различных видов оружия

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, с военнослужащими всех категорий, проводятся практические занятия по огневой подготовке с применением различных видов вооружений.

Так, на полигоне «Красный Яр» с личным составом проводятся занятия с боевой стрельбой из танков и боевых машин пехоты. Огневое поражение осуществляется с ходу по целям, имитирующим боевую технику вероятного противника, находящуюся на различных расстояниях.

Занятия по огневой подготовке также организованы на войсковом стрельбище полигона, где бойцы выполняют упражнения и нормативы с использованием стрелкового оружия. Обучаемые совершенствуют навыки по стрельбе из автомата Калашникова из различных положений. Стрельбе предшествует инструктаж по требованиям безопасности и приведение оружия к нормальному бою.

Кроме того, на полигоне проводятся занятия по тактической подготовке в составе подразделений с совершенствованием наступательных действий в городских условиях. В частности, личный состав на практике отрабатывает штурм зданий и сооружений с захватом и уничтожением условного противника.

Учебный процесс организован с учётом опыта, полученного в ходе выполнения задач специальной военной операции.

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