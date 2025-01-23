23.01.2025 (15:00)

В Забайкалье водители подразделений материально-технического обеспечения ВВО совершенствуют навыки экстремального вождения

Водители соединения и подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, принимают участие в занятиях по экстремальному вождению. Курсом подготовки подразделений МТО предусмотрено вождение не только штатных боевых машин, но различных типов автомобильной техники.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках автодрома, осуществляют прохождение маршрутов в составе колонны на максимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Также, совершенствуются навыки водителей по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий. На протяжении всего маршрута трассы руководители занятий имитируют условия приближенные к реальному бою, используя дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Практика экстремального вождения отрабатывается на тяжелой колесной технике, состоящей на вооружении – автомобилях КамАЗ и Урал.

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