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23.01.2025 (09:30)

В островном регионе военнослужащие армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя»

В островном регионе военнослужащие армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя».

На полигоне «Троицкий» ежедневно проводят теоретические и практические занятия с пулеметчиками и расчетами АГС-17 «Пламя».

В ходе подготовки пулеметчики в парах выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя в то время, как расчеты АГС-17 «Пламя» уже прошли курс теоретической подготовки и теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматического станкового гранатомета.

Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят под руководством опытных инструкторов, которые передают свой боевой опыт с учетом специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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