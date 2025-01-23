23.01.2025 (08:30)

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении

Расчеты разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают успешное их продвижение, уничтожая технику, укрепления и живую силу украинских националистов на Кураховском направлении специальной военной операции.

«Самое основное – это охота на технику, иностранную технику. … Боятся нас. Как слышат, видят нас – прячутся. Я слышал один радиоперехват – все (прим. - противник) матами высказались о нас, но для нас это как стимул, мотивация продолжать работать» - рассказал командир взвода БПЛА Чита.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив огневые точки, блиндажи или пункты управления беспилотными летательными аппаратами, военнослужащие незамедлительно уничтожают противника, самостоятельно применяя ударные БПЛА малого типа или FPV-дроны. Также расчеты разведывательных беспилотников зачастую работают с артиллерией, корректируя огневое поражение назначенных целей.

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