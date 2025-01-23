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23.01.2025 (08:00)

Военнослужащие мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в освобождённом населённом пункте Русское Поречное Курской области

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Мотострелки продемонстрировали трофеи, захваченные в освобождённом населённом пункте Русское Поречное Курской области. Они также рассказали о зверствах, совершённых украинскими боевиками.

В ходе операции были захвачены ручные гранаты, пулемёты и другое оружие западного производства. Командир батальона с позывным «Странник» продемонстрировал эти трофеи. В частности, были показаны ручные гранаты, произведённые в США, Германии и Бельгии, включая американскую M67 и немецкую DM-51A2.

Также российские мотострелки захватили два американских пулемёта M240, шведский одноразовый гранатомёт АТ-4 и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомёта Мк-19 с боеприпасами.

Мотострелки каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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