23.01.2025 (07:30)
Расчёты ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают войска от средств воздушного нападения ВСУ в зоне СВО
На Южно-Донецком направлении зенитчики группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выявляя и уничтожая воздушные цели противника.
В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет «Бук» выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.
Расчеты ПВО группировки войск «Восток» круглосуточно обнаруживают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надёжное воздушное прикрытие позиций мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.