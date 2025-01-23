Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2025 (07:30)

Расчёты ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают войска от средств воздушного нападения ВСУ в зоне СВО

На Южно-Донецком направлении зенитчики группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выявляя и уничтожая воздушные цели противника.

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет «Бук» выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» круглосуточно обнаруживают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надёжное воздушное прикрытие позиций мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО , Боевая подготовка , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false