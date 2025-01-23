23.01.2025 (07:30)

Расчёты ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают войска от средств воздушного нападения ВСУ в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают войска от средств воздушного нападения ВСУ в зоне СВО

На Южно-Донецком направлении зенитчики группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выявляя и уничтожая воздушные цели противника.

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет «Бук» выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» круглосуточно обнаруживают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надёжное воздушное прикрытие позиций мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

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