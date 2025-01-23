23.01.2025 (07:00)

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожает противника на правом берегу Днепра Каховского направления СВО в Херсонской области.

Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны. Командованием было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил цель.

Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты.

После поражения объекта противника, расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

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