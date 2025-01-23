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23.01.2025 (07:00)

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожает противника на правом берегу Днепра Каховского направления СВО в Херсонской области.

Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны. Командованием было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил цель.

Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты.

После поражения объекта противника, расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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