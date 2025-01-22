22.01.2025 (23:15)

В Санкт-Петербурге, в рамках подготовки к праздничному салюту, прошла тренировка артиллерийских расчетов

Артиллеристы провели тренировку в рамках подготовки к салюту в честь 81-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады.

В ходе подготовки к салюту артиллерийские расчеты отработали мероприятия подготовки и развертывания орудий Д-44 и салютных установок, выполнили закладку фейерверочных изделий, которые создают цветовые схемы разрывов салюта в небе.

Тренировка является завершающей в рамках программы подготовки расчётов к проведению салюта. После завершения тренировки артиллерийские орудия и фейерверочные установки были приведены в исходное состояние и полностью подготовлены к проведению салюта.

Праздничный салют из 30 залпов, посвящённый 81-й годовщине полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт в Санкт-Петербурге 27 января 2025 года в 21:00. Для выстрелов на Большом пляже Петропавловской крепости задействуют 12 артиллерийских орудий и салютную батарею.

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