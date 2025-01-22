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22.01.2025 (23:30)

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели занятия по тактической медицинской подготовке

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели плановые практические занятия по тактической медицине на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Медицинские инструкторы, которые спасли не одну жизнь в зоне проведения специальной военной операции, теперь передают опыт военнослужащим по контракту. С личным составом мотострелковых подразделений поступательно прорабатывался алгоритм действий при оказании первой помощи и особенностей наложения кровоостанавливающих жгута и турникета на различные анатомические зоны. Инструкторы по тактической медицине также обратили внимание на порядок эвакуации пострадавших в боевых условиях.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Мотострелковые войска , Медицина
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